WTA Shenzhen: Raluca-Ioana Olaru s-a calificat in finala probei de dublu 

Olaru si Savciuk au beneficiat, in semifinale, de neprezentarea cuplului Raquel Atawo/Yifan Xu (SUA/China), cap de serie numarul unu, scrie News.ro.In finala, Raluca-Ioana Olaru si Olga Savciuk vor intalni invingatoarele partidei dintre perechea Andrea Hlavackova/Shuai Peng (Cehia/China), cap de serie numarul 2, si castigatoarele meciului Viktorija Golubic/Kristyna Pliskova (Elvetia/Cehia) - Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova (Rusia).Pentru calificarea in finala la Shenzhen, Olaru si Savciuk vor primi cate 180 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de13.544 de dolari.