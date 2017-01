VIDEO Desi a pierdut impotriva lui Alexander Zverev, Roger Federer a aratat ca inca stie sa "picteze" pe teren

Partida a fost un test excelent pentru un Federer revenit pe teren dupa 178 de zile de pauza. Alexander a jucat la turatie maxima, s-a deplasat foarte bine si l-a intrebuintat serios pe Roger. In plus, serviciul a fost principala arma a tanarului de 19 ani. A fost nevoie de trei tiebreak-uri pentru a putea fi stabilit invingatorul.Pe langa loviturile marca inregistrata (pe care le-a aratat si in meciul de miercuri), Fedex a aratat ca este in grafic din punct de vedere fizic, desi partida a fost una cu mare risipa de energie.Ultimul meci oficial pe care Roger il disputase pana la Cupa Hopman a avut loc pe 8 iulie 2016, atunci cand a fost invins in 5 seturi de Milos Raonic la Wimbledon.