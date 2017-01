Simona Halep, dupa infrangerea cu Siniakova: "Nu am simtit jocul astazi, nu am de gand sa schimb antrenorul"

"Cred ca ea (n.r. Siniakova) a jucat foarte bine, e o jucatoare puternica, nu am mai evoluat impotriva ei. A lovit cu putere, a servit bine si a meritat sa castige azi. Mie nu mi-a mers jocul, nu am simtit jocul, dar nu e o scuza asta. Ea a reusit sa fie mai puternica pe teren si de aceea a castigat. A fost cald, dar nu foarte tare si eram deja obisnuita cu caldura. Am fost putin obosita pentru ca este abia al doilea meci al anului si nu mi-am intrat inca in ritm. Vin dupa o pauza de doua luni si e normal sa am dificultati in a juca meciuri. Ma bucur de fiecare data cand vin la Shenzhen, sper sa o fac si la anul, dar cu alte rezultate" -"Colaborez de doi ani cu el, este o relatie buna. Sper sa lucrez cu el mult timp si nu ma gandesc sa schimb antrenorul" -"Urmeaza Melbourne, merg acolo sa ma antrenez. Mai intai imi iau cateva zile libere si apoi astept Australian Open", a conchisAustralian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, va avea loc in perioada 16-29 ianuarie 2017, la Melbourne Park.