Challenger Bangkok: Marius Copil s-a calificat in sferturile competitiei

Copil, al treilea favorit al competitiei, s-a impus dupa o ora si 10 minute in fata lui Kolar (20 ani - locul 244 ATP), reusind 6 asi si salvand ambele mingi de break ale adversarului.Marius Copil (26 ani, 132 ATP) si-a asigurat un cec de 1.460 dolari si 15 puncte ATP.In sferturi, Copil il va infrunta, in premiera, pe germanul Maximilian Marterer (21 ani, 176 ATP).Tot miercuri, Copil va juca in sferturile probei de dublu, alaturi de estonianul Jurgen Zopp, impotriva francezilor Gregoire Barrere/ Jonathan Eysseric.