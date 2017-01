WTA Auckland: Serena Williams, invinsa de locul 72 WTA in turul doi al competitiei

Williams a fost intrecuta cu scorul de 6-4, 6-7 (3), 6-4, dupa doua ore si 13 minute de joc.Serena Williams a jucat la Auckland primul sau turneu dupa o pauza de aproximativ patru luni.Fostul lider mondial nu a mai evoluat din 9 septembrie 2016, de la US Open, competitie la care a fost eliminata in semifinale de jucatoarea ceha Karolina Pliscova, cu 6-2, 7-6 (5). Atunci, Williams a pierdut locul 1 WTA in favoarea germanei Angelique Kerber.