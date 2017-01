​LIVESCORE Simona Halep vs Katerina Siniakova 0-4

Start lansat de partida pentru Siniakova: si-a castigat lejer serviciul, iar apoi a reusit un break alb. Sportiva din Cehia a fost agresiva, a dat totul la fiecare lovitura (a fost foarte buna in special la retur), iar backhandul a ajutat-o din plin cateva randuri. Surprinsa de agresivitatea adversarei, Halep a fost fara raspuns (usor pasiva), iar tabela s-a modificat rapid la 0-3. Fara ajutorul primului serviciu (a jucat in mare parte doar cu al doilea), Simona isi mai pierde inca o data serviciul, iar scorul devine 0-4.Halep nu a mai intalnit-o pana acum in circuit pe Katerina.Simona a ramas singura reprezentanta a Romaniei pe tabloul de simplu de la Shenzhen, dupa cesiau fost invinse in cursul zilei de marti.Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.