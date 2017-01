​WTA Shenzhen: Simona Halep va juca in turul doi miercuri, nu inainte de ora 07:30

Cap de serie numarul doi, Halep nu a mai intalnit-o pana acum in circuit pe Katerina. Meciul celor doua sportive va fi al doilea de pe arena centrala, dupa disputa dintre Kristyna Pliskova (60 WTA) si Kai-Chen Chang (131 WTA).Simona a ramas singura reprezentanta a Romaniei pe tabloul de simplu de la Shenzhen, dupa cesiau fost invinse in cursul zilei de marti.Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.