LIVESCORE Sorana Carstea vs Agnieszka Radwanska 0-6, 2-0

Primul game al partidei a fost unul foarte disputat, cu lovituri castigatoare si cu schimburi antrenante. Dupa ce a salvat mai multe mingi de break, Sorana si-a pierdut pana la urma serviciul.Carstea a lovit puternic, nu s-a sfiit in niciun moment sa incerce lovituri castigatoare, insa defensiva polonezei a fost una incredibila. Aga a gasit fiecare culoar, a anticipat unde va trimite Sorana, iar desprinderea pe tabela a venit firesc: 4-0.Sorana a continuat sa loveasca puternic, de fiecare data la limita, insa Aga a avut raspuns, jocul ei de picioare permitandu-i sa returneze aproape de fiecare data. Poloneza a dat inapoi o minge in plus, iar acest lucru a demoralizat-o pe Carstea.Chiar si la 0-5, Sorana a avut sanse sa castige primul sau game din acest joc, insa Aga a reusit sa se impuna pana la urma cu 6-0, dupa 36 de minute. In primul set,: 12-6, insa a fost prima si la erori nefortate:Cele doua sportive s-au intalnit de sapte ori de-a lungul timpului, scorul fiind 5-2 pentru jucatoarea din Polonia.Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.