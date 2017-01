​WTA Shenzhen: Monica Niculescu, eliminata in turul doi de Qiang Wang

Meciul a durat doua ore si opt minute. Pentru calificarea in optimi, Monica va primi 7.238 de dolari si 30 de puncte in clasmentul WTA.Niculescu va continua insa la Shenzhen, dar pe tabloul de dublu, acolo unde face pereche cu Simona Halep.Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.