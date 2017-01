WTA Shenzhen: Sorana Carstea se va duela marti cu Agnieszka Radwanska

Prima pe teren va intra Monica Niculescu (38 WTA - simplu) cu chinezoaica Qiag Wang (73 WTA). Partida este prima de pe arena centrala si va incepe la ora 05.00 (ora Romaniei).Dupa aceasta intalnire va urma meciul Johanna Konta - Vania King, apoi, nu inainte de ora 08.00, partida dintre Sorana Carstea, locul 80 WTA, si principala favorita a competitiei, poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA.La dublu, Monica Niculescu si Simona Halep vor intalni perechea rusa Natela Dzalamidze/ Veronika Kudermetova, iar Raluca Olaru si coechipiera ei, Olga Savciuk din Ucraina, vor evolua cu cuplul chinez Ying-Ying Duan/Qiang Wang, informeaza News.ro.Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.