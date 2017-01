​VIDEO Roger Federer, invingator in primul meci disputat dupa sase luni

Ajuns pe locul 16 in clasamentul ATP dupa aceasta perioada de inactivitate, Federer s-a impus la capatul unui meci care a durat o ora si trei minute.In varsta de 35 de ani, Roger nu a mai disputat niciun meci de la semifinala de la Wimbledon, pierduta in fata lui Milos Raonic (nu mai evoluase de 178 de zile).Pe 26 iulie anul trecut, Federer a anuntat ca are nevoie de odihna dupa operatia de menisc suferita la genunchiul piciorului stang, la inceputul lui 2016.