​LIVESCORE Simona Halep vs Jelena Jankovic 6-1, 0-1

Simona a intrat foarte bine in meciul cu sarboaica: a jucat in mare parte cu primul serviciu, a fost agresiva la retur, iar jocul de picioare a fost la inaltime. Jelena a incercat sa tina pasul, a comentat, s-a certat, dar diferenta a fost de cel putin o clasa. Halep a avut emotii o singura data pe propriu serviciu, iar primul game castigat de Jankovic a venit de-abia la 5-0. Dupa 29 de minute, Simona s-a impus cu un categoric 6-1.Halep conduce cu 6-1 in intalnirile directe cu Jankovic, sportiva din Constanta castigand ultimele sase partide, ultima in 2015, in semifinale la Cincinnati, scor 6-1, 6-2.2010, US Open: 6-4, 4-6, 7-5 pentru Jelena Jankovic2012, Bruxelles: 6-2, 3-6, 7-6 (3) pentru Simona Halep2013, Roma: 4-6, 6-0, 7-5 pentru Simona Halep2014, Australian Open: 6-4, 2-6, 6-0 pentru Simona Halep2015, Indian Wells: 2-6, 7-5, 6-4 pentru Simona Halep2015, Toronto: 6-3, 6-4 pentru Simona Halep2015, Cincinnati: 6-1, 6-2 pentru Simona HalepTurneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.