​WTA Shenzhen: Meciul Simonei Halep cu Jelena Jankovic se va disputa luni, nu inainte de ora 06:30

Simona si Jelena se intalnesc in primul tur al competitiei din China. Disputa va fi a doua pe arena centrala, dupa confruntarea dintre Cagla Buyukakcay si Johanna Konta, care va incepe la ora 05:00 (ora Romaniei).Halep conduce cu 6-1 in intalnirile directe cu Jankovic, sportiva din Constanta castigand ultimele sase partide, ultima in 2015, in semifinale la Cincinnati, scor 6-1, 6-2.Ani: 25-31Locul nasterii: Constanta - Belgrad, SerbiaInaltime: 1,68 metri - 1,77 metriGreutate: 60 kg - 59 kgAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/infrangeri in 2016: 45-18 vs 23-23Victorii/infrangeri in cariera: 359-169 vs 635-351Titluri in 2016: 3-0Titluri in cariera: 14-15Bani castigati in 2016: $4,333,253 vs $548,797Bani castigati in cariera: $15,460,788 vs $18,701,135Locul in clasamentul WTA: 4-54Cea mai buna clasare: 2 (11 august 2014) - 1 (11 august 2008)2010, US Open: 6-4, 4-6, 7-5 pentru Jelena Jankovic2012, Bruxelles: 6-2, 3-6, 7-6 (3) pentru Simona Halep2013, Roma: 4-6, 6-0, 7-5 pentru Simona Halep2014, Australian Open: 6-4, 2-6, 6-0 pentru Simona Halep2015, Indian Wells: 2-6, 7-5, 6-4 pentru Simona Halep2015, Toronto: 6-3, 6-4 pentru Simona Halep2015, Cincinnati: 6-1, 6-2 pentru Simona HalepTurneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se va desfasura in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.