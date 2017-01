​WTA Brisbane: Irina-Camelia Begu, eliminata in primul tur

Kasatkina s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3, dupa o ora si 30 de minute. In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 2-1 pentru Daria Kasatkina.Pentru prezenta in primul tur la simplu, Begu va primi 6.703 dolari si un punct WTA.Kasatkina va juca in optimi cu invingatoarea meciului dintre Samantha Stosur (Australia) si Garbine Muguruza (Spania - favorita 4).Begu va evolua si la dublu, unde face pereche chiar cu Kasatkina, cele doua urmand sa intalneasca in primul tur cuplul Katerina Bondarenko/Yulia Putintseva (Ucraina/Kazahstan).Turneul de la Brisbane se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie si va fi transmis in direct la Digi Sport.