WTA Shenzhen: Monica Niculescu si Sorana Cirstea vor evolua duminica

Monica Niculescu (38 WTA, cap de serie numarul 7) vs Kai-Lin Zhang (134 WTA)/ primul meci de pe acest teren - va incepe la ora 05:00 (ora Romaniei).Sorana Cirstea (79 WTA) vs Kristina Kucova (81 WTA)/ a treia partida de pe acest teren - ar putea incepe in jurul orei 09:00 (ora Romaniei).Ana Bogdan, locul 130 WTA, a acces, sambata, in turul doi al calificarilor la Shenzhen Open. Jucatoarea din Romania o va intalni duminica pe Nina Stojanovic (Serbia, locul 140 WTA). Meciul va fi al doilea de pe terenul 1 si ar putea incepe in jurul orei 07:30.A treia romanca acceptata direct pe tabloul principal este Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 2. Cel mai probabil ea va evolua luni, cu Jelena Jankovic (Serbia, locul 54 WTA).Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se va desfasura in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China va fi transmisa in direct la Digi Sport.