WTA Shenzhen: Simona Halep o va intalni in primul tur pe Jelena Jankovic

Halep conduce cu 6-1 in intalnirile directe cu Jankovic, sportiva din Constanta castigand ultimele sase partide, ultima in 2015, in semifinale la Cincinnati, scor 6-1, 6-2.(38 WTA), favorita numarul 7, o va intalni in runda inaugurala pe Kai-Lin Zhang (China, locul 134 WTA), beneficiara unui wild card.(79 WTA) se va duela in primul tur cu slovaca Kristina Kucova (81 WTA). Cirstea ar putea evolua cu principala favorita a competitiei si detinatoarea trofeului, poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA, daca ele vor trece de prima mansa.Simona Halep si Monica Niculescu fac pereche si la dublu, unde vor juca in primul tur cu echipa rusa Natela Dzalamizde/Veronika Kudermetova.La dublu joaca si Raluca Olaru, alaturi de ucraineanca Olga Savciuk, cele doua urmand sa intalneasca perechea chineza Ying-Ying Duan/Qiang Wang, beneficiara unui wild card.Patricia Maria Tig, locul 108 WTA, a fost eliminata, sambata, in primul tur al calificarilor la turneul de la Shenzhen. Tig a fost invinsa de jucatoarea sarba Nina Stojanovic, locul 140 WTA, scor 6-7 (3), 6-3, 6-4.Ana Bogdan, locul 130 WTA, va evolua in calficari cu sportiva chineza Qianhui Tang, locul 972 WTA, beneficiara a unui wild card.Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.