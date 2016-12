​WTA Brisbane: Irina Begu si-a aflat adversara din primul tur

De-a lungul timpului, Begu si Kasatkina s-au mai intalnit de doua ori, scorul fiind 1-1. Ultima confruntarea a avut loc in 2016, la Roma, unde Begu s-a impus cu 6-1, 6-4.Daca va trece de Kasatkina, Begu va juca in optimi cu invingatoarea meciului dintre Samantha Stosur (Australia) si Garbine Muguruza (Spania - favorita 4).Begu va evolua si la dublu, unde face pereche chiar cu Kasatkina, cele doua urmand sa intalneasca in primul tur cuplul Katerina Bondarenko/Yulia Putintseva (Ucraina/Kazahstan).