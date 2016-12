​Abu Dhabi: Andy Murray, invins in semifinale de David Goffin

Belgianul s-a impus in doua seturi, scor 7-6(4), 6-4, dupa o ora si 42 de minute. Locul 11 ATP, Goffin a practicat un joc exact impotriva lui Andy, reusind sa se ridice la nivelul adversarului. David a evoluat agresiv, a servit bine si a reusit sa ii "strice" lui Murray jocul de regularitate.In a doua semifinala, se vor duela Milos Raonic si Rafael Nadal.Rafael Nadal este castigatorul editiei de anul trecut a turneului de la Abu Dhabi. Ibericul a trecut in finala de Milos Raonic, scor 7-6(2), 6-3. Nadal a mai cucerit trofeul si la editiile din 2010 si 2011.Nadal nu a mai disputat nicio partida de doua luni si jumatate din cauza unei accidentari la incheietura mainii stangi. Ultima finala disputata de Nadal dateaza din luna aprilie a acestui an, atunci cand s-a impus la Barcelona (turneu din categoria 500). In 2016, ibericul a castigat doua turnee: Monte Carlo si Barcelona.