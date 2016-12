Luis Enrique intarzie sa isi prelungeasca contractul cu Barcelona - Catalanii sunt pregatiti cu o solutie de rezerva

Luis Enrique are sustinerea totala a lui Josep Maria Bartomeu, presedintele catalanilor, insa cum tehnicianul ezita sa isi prelungeasca intelegerea, campioana Spaniei a inceput sa ia in considerare si o varianta de rezerva.Conform Marca, numele vehiculat pentru preluarea Barcelonei este Ernesto Valverde, actualul antrenor al celor de la Athletic Bilbao.Fost jucator al catalanilor in perioada 1988-1990, Valverde a mai trecut de-a lungul timpului pe banca tehnica a celor de la Espanyol, Olympiacos, Villarreal si Valencia. Este apreciat pentru stilul sau ofensiv, unul care s-ar potrivi filosofiei Barcelonei.Pe langa situatia antrenorului principal, Barca mai are de rezolvat si alte patru "probleme" - prelungirea contractelor pentru Lionel Messi, Andres Iniesta, Ivan Rakitic si Marc-André Ter Stegen.In acest moment, Barca se afla pe locul doi in Primera Division, la trei puncte in urma Realului (echipa lui Zinedine Zidane are insa si un meci mai putin disputat). In Cupa Spaniei se va duela cu Athletic Bilbao, in timp ce in Champions League catalanii ii vor intalni pe cei de la PSG in faza optimilor.