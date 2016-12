Ana Ivanovic se retrage din tenis la 29 de ani

"Am o veste importanta si am ales s-o fac publica aici pentru ca voi meritati ce mai mult. Nu exista o varianta usoara sa spun asta: am decis sa ma retrag din tenisul profesionist. A fost o decizie dificila. Am inceput sa visez la tenis de cand aveam 5 ani si am vazut-o pe Monica Seles la televizor. Parintii mei au fost mereu langa mine. In 2008, am ajuns la un nivel la care nu ma asteptam vreodata sa fiu. Am castigat 15 titluri, am jucat 3 finale de Grand Slam si am jucat atatea meciuri memorabile.Nu a fost deloc rau pentru o mica fata din Serbia. Aceste performante au presupus multe sacrificii si e un lucru cunoscut faptul ca am suferit multe accidentari. Nu mai pot juca la nivelul la care imi doresc si astfel am decis sa ma opresc. Voi deveni ambasador al sportului. Mi-am trait visul. Nu fiti suparati. Va iubesc pe toti" -Nascuta pe 6 noiembrie 1987, la Belgrad, Ana Ivanovic a ocupat cea mai inalta pozitie din clasamentul WTA in data de 9 iunie 2008: numarul 1 mondial. Prima pozitie a venit bonus dupa castigarea Roland Garros-ului.De-a lungul carierei, frumoasa sarboaica a reusit sa castige un turneu de Grand Slam (Roland Garros, in 2008). A mai disputat, tot in 2008, finala de la Australian Open (a fost invinsa de Maria Sharapova, scor 7-5, 6-3). Ana a ajuns la Wimbledon pana in semifinale (2007 - invinsa de Venus Williams, scor 6-2, 6-4), iar la US Open pana in sferturi, in 2012 (a fost invinsa de Serena Williams, scor 6-1, 6-3).In 2016, Ivanovic a castigat 15 partide si a fost invinsa de 16 ori. A adunat in acest an $516.809 din tenis. In intreaga cariera, Ana s-a impus de 480 de ori si a pierdut 225 de partide. Tenisul i-a adus $15.510.787 doar din premii.Ivanovic a ocupat locul 1 pret de 12 saptamani.Canberra (2005), Montreal (2006), Berlin, Los Angeles si Luxembourg (2007), Indian Wells, Roland Garros si Linz (2008), Linz si Bali (2010), Bali (2011), Auckland, Monterrey, Birmingham si Tokyo (2014).