Rafael Nadal revine pe teren la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi - Tomas Berdych, adversarul spaniolului

La competitia din capitala Emiratelor Arabe Unite, "Mubadala World Tennis Championship", vor mai fi prezenti britanicul Andy Murray (1 ATP), canadianul Milos Raonic (3 ATP), belgianul David Goffin (11 ATP) si francezul Jo-Wilfried Tsonga (12 ATP).Tot in prima zi a competitiei, David Goffin il va infrunta pe Jo-Wilfried Tsonga.Andy Murray este calificat direct in semifinale, urmand sa joace vineri cu invingatorul meciului dintre Goffin si Tsonga. La randul sau, Milos Raonic va evolua tot in penultimul act, impotriva castigatorului partidei dintre Nadal si Berdych.Sambata, in ultima zi a competitiei, sunt programate meciul pentru locul trei si finala.Rafael Nadal este castigatorul editiei de anul trecut a turneului de la Abu Dhabi. Ibericul a trecut in finala de Milos Raonic, scor 7-6(2), 6-3. Nadal a mai cucerit trofeul si la editiile din 2010 si 2011.Nadal nu a mai disputat nicio partida de doua luni si jumatate din cauza unei accidentari la incheietura mainii stangi. Ultima finala disputata de Nadal dateaza din luna aprilie a acestui an, atunci cand s-a impus la Barcelona (turneu din categoria 500). In 2016, ibericul a castigat doua turnee: Monte Carlo si Barcelona.