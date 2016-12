Simona Halep, inainte de inceperea noului sezon: "Un titlu de Grand Slam este mult mai important decat clasamentul"

"Nu este o presiune pe ce loc termin, dar este foarte placut faptul ca am terminat in top 5 trei ani la rand, nu pot sa zic ca nu conteaza. Conteaza numai pentru implinirea mea sufleteasca, din punct de vedere al performantelor. Asta inseamna ca merg bine, am o constanta, sunt trei ani deja de cand sunt acolo si asta imi da mai multa incredere","Pentru mine Grand Slam-ul este mult mai important decat clasamentul", a precizat Halep."Nu vreau sa folosesc cuvinte mari, dar eu mi-as dori sa termin cariera avandu-l pe el antrenor (n.r. Darren Cahill) si echipa pe care o am acum. Chiar imi place foarte mult, ma simt foarte bine cu ei si ma gandesc numai la asta, sa mearga echipa in continuare multi ani", a spus numarul patru mondial."Acum doi ani l-am cunoscut pe Darren si am simtit ca va fi foarte bine. Este o persoana relaxata si nu pune presiune deloc pe rezultat, mie imi place acest gen. Imi place ca pune presiune pe faptul ca trebuie sa invat din ce in ce mai mult tenis, tactic si tehnic, si sa ma bucur de prezenta pe teren. Mereu imi spune, in fiecare zi, ca aici ne dorim sa fim, adica pe teren si chiar asta imi doresc, pentru asta traiesc si traiesc sa castig un Grand Slam intr-o zi", a afirmat jucatoarea nascuta la Constanta."Eu pot sa zic ca am fost o persoana destul de stabila cu antrenorii, de cand am inceput tenisul, insa ultimii ani au fost dificili, poate pentru ca nu am reusit sa imi gasesc o liniste cu persoana respectiva, care sa fie alaturi de mine zi de zi la tenis",Cea mai mare performanta pentru Simona Halep la un turneu de Grand Slam a fost finala de la Roland Garros (2014), castigata de Maria Sharapova, scor 6-4, 6-7 (5), 6-4.Primul turneu la care Halep va juca in 2017 este cel de la Shenzhen, care se va disputa in perioada 3-9 ianuarie.Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. Competitie dotata cu premii totale in valoare de $426,750. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.