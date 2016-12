Chris Evert, despre Simona Halep: "As vrea sa o zdruncin nitel si sa ii transmit - fii mai pozitiva!"

"Acesta este lucrul pentru care o critic: as vrea sa o zdruncin nitel si sa ii transmit: "Fii mai pozitiva!" Daca va aduceti aminte, Kerber era asa, tot timpul facea semne catre loja ei si se enerva constant. Angelique a trecut peste asta si nu vad motivul pentru care nu ar face-o si Simona","Sunt destul de firesti aceste iesiri la temperamentul meu, nu pot sa zic ca sunt 100% multumita de ceea ce fac pe teren, dar uneori imi e greu pentru ca asa mi-e felul" -"Am o chestie de care pot spune ca mi-a fost rusine de ce am facut. La Indian Wells, cand am jucat cu Pliskova, in anul in care am castigat, era set si 5-3 pentru mine si am crezut ca s-a terminat meciul. M-am si inchinat, tot. Dar arbitrul zice ca nu s-a terminat. La meciul respectiv era si domnul Tiriac in tribuna si dupa meci mi-a spus "Halep, trebuie sa castigi inainte si dupa aceea te inchini. Chiar m-am simtit penibil putin, dar a fost o experienta draguta, am ras cu echipa", a spusPrimul turneu la care Halep va juca in 2017 este cel de la Shenzhen, care se va disputa in perioada 3-9 ianuarie.Shenzhen: Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. Competitie dotata cu premii totale in valoare de $426,750. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.