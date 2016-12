Dragos Dima, eliminat in semifinalele turneului futures de la Antalya

Dima a fost invins de francezul Gleb Sakharov, cap de serie 3, scor 6-2, 6-2, intr-o ora si cinci minute.Sportivul roman a jucat duminica (n.r. 25 decembrie) si in sferturile de finala, faza in care a trecut de germanul Bastian Wagner, al optulea favorit, scor 7-5, 6-1.Sakharov, care de asemenea a evoluat duminica si in sferturi, joaca in aceeasi zi si finala turneului, in care il va intalni pe Takanyi Garanganga din Zimbabwe, cap de serie numarul 4. Si Garanganga a disputat deja doua meciuri in ziua de Craciun.