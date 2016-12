Australian Open: Madison Keys nu va juca la turneul de la Melbourne

"La trei zile dupa Turneul Campioanelor am suferit o mica interventie chirurgicala la incheietura mainii stangi. Interventia a fost usoara si a decurs bine, dar nu vreau sa risc. Din aceasta cauza nu voi participa la Australian Open, dar sper sa revin curand", a declarat Keys, citata de News.ro.In alta ordine de idei, Madison a mai precizat ca va colabora din nou cu Lindsay Davenport, cea care a pregatit-o in 2014 si 2015.In acest sezon, Keys s-a pregatit cu Thomas Hogstedt, cel care in sezonul viitor o va antrena pe Eugenie Bouchard.Australian Open va avea loc in perioada, in complexul de laSimplu masculin: Novak DjokovicSimplu feminin: Angelique KerberDublu masculin: Jamie Murray/ Bruno SoaresDublu feminin: Martina Hingis/ Sania MirzaDublu mixt: Elena Vesnina/ Bruno Soares.