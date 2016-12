Juan Martin Del Potro, forfait la Australian Open

In varsta de 28 de ani, Delpo a declarat forfait de la AO pentru ca vrea sa efectueze o pregatire fizica suplimentara. Macinat de multe accidentari de-a lungul carierei, argentinianul nu se simte pe deplin pregatit fizic pentru a lua parte la turneul de la Melbourne.Revenit dupa o accidentare la incheietura, Del Potro a castigat in 2016 Cupa Davis alaturi de nationala Argentinei si a disputat finala probei de simplu de la Jocurile Olimpice (a fost invins de Andy Murray si a castigat medalia de argint).Australian Open va avea loc in perioada, in complexul de laSimplu masculin: Novak DjokovicSimplu feminin: Angelique KerberDublu masculin: Jamie Murray/ Bruno SoaresDublu feminin: Martina Hingis/ Sania MirzaDublu mixt: Elena Vesnina/ Bruno Soares.