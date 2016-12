ITF Ankara: Alexandra Cadantu a abandonat in semifinale

Cadantu a renuntat dupa 23 de minute de joc, in primul set, la scorul de 5-0 pentru sportiva rusa Vitalia Diatcenko, locul 435 mondial.In sferturile de finala, Cadantu a trecut de Elitsa Kostova (Bulgaria, 139 WTA), favorita numarul doi a competitiei, scor 6-4, 1-6, 6-2.La turneul din capitala Turciei au participat si Mihaela Buzarnescu, care a ajuns pana in sferturile de finala, Raluca Georgiana Serban si Cristina Dinu, eliminate in primul tur.