Estimare pesimista privind revenirea Petrei Kvitova pe teren: sase luni, cel mai bun scenariu (chirurg)

Chirurgul Radek Kebrle a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa televizata in direct, ca operatia la mana stanga a Petrei Kvitova a decurs "foarte bine, fara complicatii", dar este nevoie sa treaca trei luni pana cand jucatoarea sa poata pune mana pe racheta de tenis si sase ca sa o stranga bine si sa loveasca mingea la un nivel competitiv."Cand vorbim de o presiune (competitiva) a mainii (pe racheta), vorbim despre o perioada de sase luni (pana cand va fi posibil). Ea este o sportiva tanara, sanatoasa... Dar este o rana destul de grava", a declarat Kebrle, adaugand ca toate degetele mainii stangi au fost ranite cand a apucat cutitul atacatorului, informeaza Reuters.Medicii au suturat tendoanele degetelor ranite. Mana va sta bandajata doua zile, dupa care Kvitova va purta o atela timp de sase pana la opt saptamani.Karel Tejkal, purtator de cuvant al jucatoarei, a afirmat ca sportiva ceha, clasata pe locul 11 WTA, este intr-o conditie psihica foarte buna dupa operatie"Este prea devreme sa spunem exact cand ve reveni in competitii, dar Petra este pregatita sa faca tot ce poate ca sa se intoarca si sa evolueze la cel mai inalt nivel. Petra este fericita de cum a decurs operatia si este intr-o conditie psihica buna", a declarat Tejkal.Petra Kvitova, dubla castigatoare a turneului de la Wimbledon, a fost atacata, marti dimineata, in propria locuinta de un hot, care a ranit-o la mana cu un cutit. Atacul a avut loc in jurul orei locale 08.20, in apartamentul sportivei din apropierea centrului orasului Prostejov. Atacatorul a ranit-o cu un cutit pe Kvitova la mana stanga, mana cu care ea tine racheta de tenis.Potrivit presei locale, agresorul s-ar fi prezentat drept angajat al unei companii de electricitate si ar fi intrat in apartamentul sportivei spunand ca doreste sa citesca indexul contorului.Agresorul a reusit sa fuga si nu a fost prins pana in prezent. Politia a facut publice semnalmentele lui: o persoana slaba, inalta de aproximativ 1,8 metri inaltime, cu ochi caprui si in varsta de circa 35 de ani.