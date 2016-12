Australian Open 2017: Premii record anuntate de organizatori - 34,8 milioane de euro

Marii castigatori ai intrecerilor de la simplu vor primi cate, o crestere defata de editia care s-a disputat la inceputul anului in curs.Jucatorii care vor parasi AO in turul trei al calificarilor vor incasa un cec in valoare de- crestere de. Sportivii care vor intra pe tabloul principal, dar care vor fi eliminati in runda inaugurala, vor pleca acasa cumai bogati., dupa cum a precizat Craig Tiley, directorul competitiei de la antipozi.Castigurile pentru cei care ajung pana in sferturi, semifinale si finale au crescut de asemenea, cu 9%.este, cel putin in acest moment, turneul de Grand Slam cu cele mai mari premii -. Urmeaza, in ordine -(34.8 milioane de euro),(33.3 milioane de euro) si(cu 32 de milioane de euro).Ramane insa de vazut in ce masura organizatorii de la celelalte turnee de Grand Slam in afara de AO vor suplimenta sau nu premiile pentru editiile din 2017.Romania va avea cinci sportive pe tabloul principal de simplu feminin: Simona Halep (4 WTA), Irina-Camelia Begu (29 WTA), Monica Niculescu (38 WTA), Sorana Carstea (79 WTA) si Patricia Maria Tig (108 WTA).Australian Open va avea loc in perioada, in complexul de laSimplu masculin: Novak DjokovicSimplu feminin: Angelique KerberDublu masculin: Jamie Murray/ Bruno SoaresDublu feminin: Martina Hingis/ Sania MirzaDublu mixt: Elena Vesnina/ Bruno Soares.