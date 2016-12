Kvitova, ranita marti in propria casa de un hot, va lipsi din circuitul WTA trei luni

Kvitova a fost ranita la degetele mainii stangi si avea si doi nervi afectati."Medicii au suturat tendoanele degetelor ranite. Mana vas ta bandajata doua zile, dupa care jucatoarea va purta o atela timp de sase pana la opt saptamani. Rana este serioasa, dar chirurgul a explicat ca Petra este tanara si sanatoasa, astfel ca nu exista motive pentru ca ea sa isi incheie cariera", a declarat Karel Tejkal, purtator de cuvant al Petrei Kvitova.Petra Kvitova, dubla castigatoare a turneului de la Wimbledon, a fost atacata, marti dimineata, in propria locuinta de un hot, care a ranit-o la mana cu un cutit. Atacul a avut loc in jurul orei locale 08.20, in apartamentul sportivei din apropierea centrului orasului Prostejov.Atacatorul a ranit-o cu un cutit pe Kvitova la mana stanga, mana cu care ea tine racheta de tenis. Potrivit presei locale, agresorul s-ar fi prezentat drept angajat al unei companii de electricitate si ar fi intrat in apartamentul sportivei spunand ca doreste sa citesca indexul contorului.