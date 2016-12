Petra Kvitova (11 WTA), ranita dupa ce a fost atacata cu un cutit in propria locuinta

"Am fost atacata in apartamentul meu de un individ cu un cutit. Incercand sa ma apar, am fost ranita grav la mana stanga. Sunt zdruncinata, dar sunt norocoasa ca sunt in viata. Rana este severa si trebuie sa consult niste specialisti, dar stiti ca sunt puternica si voi lupta cu asta", a scris Kvitova pe contul ei de Twitter."Petra Kvitova a fost atacata in apartamentul sau in aceasta dimineata, a declarat Karel Tejkal, purtatorul de cuvant al sportivei din Cehia. Este vorba despre un atac la intamplare, nimeni nu a vrut sa o jefuiasca pe ea in mod special"."A fost ranita cu un cutit in timpul tentativei de jaf. Este in grija medicilor, iar viata nu ii este pusa in pericol", a mai spus purtatorul de cuvant, adaugand ca hotul a fugit."Dnes", un ziar ceh, relateaza ca sportiva a suferit rani la mana stanga. Incidentul a avut loc la Prostejov, un oras din estul Cehiei.In varsta de 26 de ani, Petra Kvitova a castigat de doua ori turneul de la Wimbledon (2011 si 2014). In prezent, sportiva se recupereaza dupa o accidentare la un picior, care a fortat-o sa se retraga din echipa Cehiei pentru Cupa Hopman. Kvitova ar urma sa inceapa sezonul 2017 la turneul de la Sydney.In 2016, Petra Kvitova a castigat doua turnee (Wuhan si Elite Trophy) si a fost medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.