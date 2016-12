Roger Federer, pregatit sa revina dupa accidentare: "Am avut un gust al retragerii, insa mai pot astepta. Ma simt odihnit si reintinerit"

"Copiii ma intrebau cand plecam iar. Pentru ca sunt fericiti atunci cand ne mutam dintr-o tara in alta. Ma intrebau: cand mergem data viitoare in Australia sau in New York? Si am spus: Nu vom merge pentru o perioada","Mirka (n.r. sotia lui Roger Federer) este alaturi de mine si este foarte fericita ca inca mai pot juca. Si copiilor le place aceasta viata, iar eu inca am pofta de victorii, ma simt odihnit si reintinerit", a spus elvetianul. Federer nu s-a gandit la momentul retragerii. Singurele intrebari care au aparut au fost "Mai pot sa fac asta? Ca sportiv, corpul meu mai este capabil? Sau din punct de vedere mental?""Am avut un gust al retragerii, ma gandeam ca as putea sa fiu organizat. Sa stau patru saptamani la rand acasa, sa ma gandesc unde sa merg la cina cu sotia sau cu cine sa ma intalnesc. A fost excelent ca am avut timp sa stau cu familia. A fost bine, insa asta poate astepta. Nicio problema pentru mine, pot astepta","Am fost foarte surprins de finalul sezonului pentru ca Novak a inceput foarte bine anul, si-a indeplinit visul de a castiga Openul Frantei si al patrulea turneu de Grand Slam consecutiv. Nu se gandea nimeni, nici macar jucatorii, ca ar putea altcineva sa termine anul pe locul 1. Mai ales ca Djokovic n-a jucat atat de rau in a doua jumatate a sezonului. A castigat la Toronto, a disputat finalele la US Open si Turneul Campionilor. Ai fi crezut ca e suficient, dar Murray a reusit ceva extraordinar si imi scot palaria in fata lui pentru asta. Pe de alta parte, este uman si de inteles ca Novak sa aiba o cadere, pentru ca a obtinut tot ce isi dorea in acest sport. In aceste conditii, trebuie sa te reinventezi", a punctat elvetianul."Se anunta o mare poveste anul viitor, cu Andy si Novak. Rafa este intotdeauna acolo si, in sfarsit, ma intorc si eu. Cred ca inceputul anului, mai ales Australian Open, va fi epic",Roger Feder va reveni in circuit in luna ianuarie, in orasul australian Perth, pentru Cupa Hopman, apoi va urma Openul Australiei de la Melbourne. Elvetianul n-a mai jucat un meci din data de 8 iulie, cand a pierdut in cinci seturi semifinala turneului de la Wimbledon, in fata canadianului Milos Raonic (scor 6-3, 6-7, 4-6, 7-5, 6-3).In ultimul set al acelui meci, Federer s-a accidentat la genunchiul stang, la care mai avusese o interventie chirurgicala in luna februarie, ratand astfel intregul final de sezon si Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. A fost cea mai mare pauza pentru Federer de cand si-a inceput cariera profesionista, in 1998.Federer are in palmares 88 de turnee castigate, dintre care 17 titluri de Grand Slam, un record. Elvetianul a castigat sapte titluri la Wimbledon, cinci la US Open, patru la Australian Open si unul la Roland Garros. In prezent, Federer ocupa locul 16 in clasamentul ATP, fiind cea mai slaba pozitionare din 2001.