Liga Campionilor (f): Victorie pentru CSM Bucuresti (31-26 pe terenul lui FC Midtjylland)

Formatia bucuresteana a dominat mare parte din meci, valoarea superioara a lotului facand diferenta. A exista insa si un moment "critic" pentru "tigroaice": gazdele au avut o perioada buna si au trecut in avantaj pe tabela, 23-22 (in a doua parte a mansei secunde). A urmat insa o reactie de mare echipa a CSM-ului, iar de la 23-22 s-a ajuns in urmatoarele minute la 23-28.Pana la urma, victoria nu poate fi pusa la indoiala, CSM-ul trecandu-si in palmares al doilea succes din grupa principala I.Neagu 10 goluri, Frafjord 8, Kurtovic 4, Gullden 2, Manea 2, Niombla 1, Udristoiu 1, Mehmedovic 1, Hagman 1, Grubisic 1, iar de la gazde s-au remarcat Pedersen 6, Burgaard 5, Fauske 8 reusite. Paula Ungureanu a avut 10 interventii, iar Grubisic 7.CSM - Rostov (11 februarie), Gyor - CSM (26 februarie), CSM - FCM (4 martie), Rostov - CSM (10 martie).Primele patru clasate din cele doua grupe principale se vor califica in sferturile de finala (6-8 aprilie turul si 13-15 aprilie returul). Castigatoarele din sferturi se vor califica in "Final Four", care va avea loc la Budapesta, in 12 si 13 mai.*Sursa foto: captura soccerstand.com