VIDEO CE Handbal (m): Franta, medaliata cu bronz dupa ce a invins echipa Danemarcei (scor 32-29)

Franta a castigat medalia de bronz la Campionatele Europene de handbal masculin din Croatia, invingand Danemarca cu scorul de 32-29 (17-14) duminica, la Zagreb, in meciul pentru locul 3, informeaza Agerpres.





La un an dupa ce au cucerit titlul mondial, francezii s-au consolat bronzul dupa ce fusesera invinsi in semifinale de Spania (27-23) si au incheiat competitia intr-o nota buna cu aceasta victorie impotriva danezilor, cei care ii invingeau in finala Jocurilor Olimpice de la Rio (28-26) acum un an si jumatate.





Constantin Din si Sorin Dinu au oficiat partida de duminica, incheind astfel o cariera care a mai inclus sapte turnee finale de mari competitii rezervate nationalelor, precum si o finala a Ligii Campionilor, scrie News.ro.





La revenirea in tara, Sorin Dinu isi va depune candidatura la functia de vicepresedinte FRH (sectorul masculin), pentru alegerile din 14 februarie.





Inaintea finalei mici, EHF a anuntat si All Star Team a CE din Croatia: cel mai bun portar - Vincent Gerard (Franta), extrema stanga - Manuel Strlek (Croatia), inter stanga - Mikkel Hansen (Danemarca), centru - Sander Sagosen (Norvegia), pivot - Jesper Nielsen (Suedia), inter dreapta - Alex Dujshebaev (Spania), extrema dreapta - Ferra Sole (Spania), cel mai bun aparator - Jakov Gujun (Croatia) si MVP - Jum Gottfridsson (Suedia).





In finala CE 2018 se vor intalni in aceasta seara, de la ora 21.30 (ora Romaniei) echipele Spaniei si Suediei.







Rezumatul partidei Franta vs Danemarca: