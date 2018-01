CM Handbal (m): Romania vs Macedonia, in play-off-ul competitiei

Conform tragerii la sorti de la Zagreb, unde se incheie duminica CE, cele noua partide din faza play-off a CM2019 sunt: Serbia - Polonia, Lituania - Islanda, Cehia - Rusia, Slovenia - Ungaria, Belarus - Austria, Macedonia - Romania, Olanda - Spania sau Suedia (vicecampioana europeana 2018), Norvegia - Bosnia sau Elvetia, Croatia - Muntenegru.Romania a facut parte din urna a doua valorica la tragerea la sorti.Nationala de handbal masculin a Romaniei s-a calificat in play-off dupa ce a castigat turneul de la Bolzano, in aceasta luna, cu victorii in fata Italiei (34-24) si a Insulelor Feroe (28-20), plus o remiza cu Ucraina (26-26), in primul tur preliminar al competitiei.Meciurile din play-off, eliminatorii, sunt programate intre 8-10 iunie (turul), respectiv 12-14 iunie (returul).Campionatul Mondial din 2019 va avea loc intre 10-27 ianuarie in Germania si Danemarca. Europa va fi reprezentata de 13 echipe.In prezent, Franta, in calitate de campioana mondiala en-titre, alaturi de Germania si Danemarca, gazdele turneului final, sunt calificate direct, tot acolo urmand sa ajunga Spania sau Suedia, care joaca finala CE duminica.Romania a participat ultima data la Mondiale la editia din 2011, in Suedia, cand nu a trecut de faza grupelor.