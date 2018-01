CE Handbal (m): Spania vs Franta si Danemarca vs Suedia, in semifinalele competitiei din Croatia

Semifinalele vor avea loc in 26 ianuarie, atunci cand se va juca si pentru clasarea finala pe locurile 5-6, intre Croatia si Cehia.Finalele pentru medalii sunt programate in 28 ianuarie.Nationala Romaniei a evoluat in turul II preliminar al competitiei, dar a incheiat, in iunie 2017, pe locul 3 o grupa din care au mai facut parte Belarus, Serbia si Polonia, si a ratat calificarea la turneul final, unde au ajuns doar primele doua clasate.Campioana europeana en-titre este Germania, care la editia din 2016 s-a impus in finala, in fata Spaniei, cu scorul de 24-17. La editia din acest an a ratat insa calificarea mai departe din grupa principala II, in care s-a clasat pe locul 5.