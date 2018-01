Cupa EHF (f): HC Zalau a obtinut prima victorie in grupele competitiei

HC Zalau a reusit prima sa victorie in Grupa D, dupa un meci in care a condus aproape tot timpul, cu exceptia unor moment in care s-a consemnat egalitatea, in repriza secunda.Echipa antrenata de Gheorghe Tadici a marcat doar 8 din cele 12 aruncari de la 7 metri acordate.Pentru HC Zalau au inscris Ana Maria Dragut 6 goluri, Roxana Rob 5, Dana Abed-Kader 4, Cristiana Nica 3, Larisa Tamas 2, Maria Valentina Panici 2, Raluca Irimia 2.Golurile echipei suedeze au fost inscrise de Anna Bardis 5, Anna Johansson 4, Mikaela Maessing 4, Emma Lindqvist 4, Anna Olsson 3, Emma Rask 1.Au arbitrat grecii Athanasios Chaskis si Dimitrios Tsakonas, iar delegat EHF a fost sarboaica Tatjana Medved.In primul meci, HC Zalau a fost intrecuta cu 28-23 de Larvik, in Norvegia.In celalalt meci al zilei, DHK Banik Most (Cehia) a remizat acasa cu Larvik (Norvegia), 21-21.In clasament, Larvik ocupa primul loc, cu 3 puncte, urmata de H 65 Hoors HK, 2 puncte (-2), HC Zalau, 2 p (-1), DHK Banik Most, 1 punct.HC Zalau va juca urmatorul meci pe 21 ianuarie, in deplasare, cu DHK Banik Most.Sambata, SCM Craiova a invins formatia daneza Randers HK, cu scorul de 23-17 (16-6), in grupa A a Cupei EHF la handbal feminin.