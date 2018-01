Antrenorul de baschet Lonciu Davidescu, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Maccabi Tel Aviv, a decedat

Anuntul a fost facut de FR Baschet, care subliniaza ca "sportul autohton a ramas din nou mai sarac si a mai pierdut o stea din constelatia performerilor", adresand condoleante familiei antrenorului.Originar din Bacau, Lonciu Davidescu a trait la Bucuresti de la 14 ani. A absolvit Facultatea de Educatie Fizica si Sport, iar apoi a obtinut un master in Planificarea si dozarea efortului in sportul de performanta, precum si un Doctorat in Psihologie sportiva.De-a lungul carierei a fost cooptat in stafurile mai multor echipe din Romania, Israel, Olanda si Marea Britanie. Dupa 1970 a plecat in Israel si in scurt timp a ajuns in staful celebrei Maccabi Tel Aviv, contribuind la castigarea Cupei Campionilor Europeni, in 1977 si 1980, dar si a doua medalii in Cupa Intercontinentala.Lonciu Davidescu a activat si la nivelul nationalelor Romaniei si Israelului de cadeti si juniori, iar dupa 1990 a fost numit director tehnic al Scolii Superioare de Antrenori din cadrul Winghet Institute (Anglia), precum si la Givat Washington.A participat la foarte multe cursuri internationale de antrenori si a redactat peste 35 de carti, studii si cercetari in domeniile tehnico-tactic si moral-volativ in baschet, reusind sa creeze si o metoda de pregatire individuala pe posturi.