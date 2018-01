​Euro 2018, Handbal (m): Debut fara emotii pentru Germania la competitia din Croatia

In alta partida, Macedonia a invins neasteptat Slovenia, cu scorul de 25-24, doua goluri ale invingatorilor fiind reusite de Goce Georgievski (CSM Bucuresti). Meciul a fost arbitrat de romanii Constantin Din si Sorin-Laurentiu Dinu.In Grupa D, Danemarca a invins Ungaria cu 32-25, iar Spania a surclasat Cehia cu 32-15.Primele trei clasate in fiecare grupa se vor califica in faza principala, cu punctele acumulate in fata celorlalte echipe calificate.