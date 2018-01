Preliminarii CM Handbal (m): Romania - Ucraina 26-26/ Tricolorii s-au calificat in play-off-ul turneului final

Din echipa Romaniei a absentat interul stanga titular, Alexandru Simicu, accidentat in partida de vineri, cu Insulele Feroe. Romania a fost condusa timp de 32 de minute, egalarea venind pe mana lui Ramba (14-14), iar primul avantaj dupa alte noua minute dupa un contraatac al lui Sadoveac (17-16).Finalul a fost greu de prevazut, cu ambele echipe la conducere, insa cu un plus de ratiune pentru Romania care a stiut sa conserve ultimele 25 de secunde, cand tabela arata egalitate.In primele doua partide de la Bolzano, tricolorii s-au impus in fata Italiei, cu 34-24 (18-13) si a echipei Insulelor Feroe, cu 28-20 (15-10), astfel ca are 5 puncte in clasament si incheie pe prima pozitie.Sambata se va mai juca partida Italia (2 puncte) - Insulele Feroe (0), dar rezultatul nu mai influenteaza clasamentul la varf. Ucraina are 3 puncte.Primul tur al preliminariilor CM2019 se desfasoara sub forma de turnee, la care participa echipe impartite in sase grupe. Doar prima clasata in fiecare grupa se califica in faza play-off a competitiei, cu meciuri eliminatorii programate in 8-10 iunie, respectiv 12-14 iunie.Campionatul Mondial din 2019 va avea loc intre 10-27 ianuarie in Germania si Danemarca. Europa va fi reprezentata de 13 echipe.In prezent, Franta, in calitate de campioana mondiala en-titre, alaturi de Germania si Danemarca, gazdele turneului final, sunt calificate direct.Romania a participat ultima data la Mondiale la editia din 2011, in Suedia, cand nu a trecut de faza grupelor.