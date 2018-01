Preliminarii CM Handbal (m): Romania, la un pas de calificarea in play-off dupa ce Italia a invins echipa Ucrainei

Romaniei a obtinut vineri, la Bolzano, a doua victorie din grupa 3 a preliminariilor europene pentru CM 2019, in fata echipei Insulelor Feroe, scor 28-20 (15-10), scrie News.ro.In primul meci de la Bolzano, tricolorii au invins chiar nationala tarii gazda, Italia, cu scorul de 34-24 (18-13), iar cu doua victorii are 4 puncte si este liderul clasamentului grupei 3. Ucraina si Italia au cate doua puncte.Sambata se vor juca meciurile din ultima etapa, intre Romania - Ucraina (ora 19.15) si Italia - Insulele Feroe (21.45).Primul tur al preliminariilor CM2019 se desfasoara sub forma de turnee, la care participa echipe impartite in sase grupe. Doar prima clasata in fiecare grupa se va califica in faza play-off a competitiei, cu meciuri eliminatorii programate in 8-10 iunie, respectiv 12-14 iunie.Campionatul Mondial din 2019 va avea loc intre 10-27 ianuarie in Germania si Danemarca. Europa va fi reprezentata de 13 echipe.In prezent, Franta, in calitate de campioana mondiala en-titre, alaturi de Germania si Danemarca, gazdele turneului final, sunt calificate direct.