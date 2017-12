Handbal (m): Romania a incheiat pe locul trei la turneul Yellow Cup din Elvetia

Serbia a condus ostilitatile in prima parte a meciului si conducea cu 11-8 in min. 23. Tricolorii au avut un final bun de repriza, concretizat intr-un scor partial de 7-2, astfel ca la pauza rezultatul era de 15-13 pentru Romania. Echipa antrenata de spaniolul Xavi Pascual s-a desprins pe finalul partidei, castigand cu scorul de 28-21.Turneul a fost castigat de Rusia, care a trecut in finala de Elvetia, cu scorul de 30-29 (14-16).In primul sau meci, Romania a fost invinsa de formatia Rusiei cu scorul de 25-18 (13-10).La editia precedenta, a 45-a, desfasurata in ianuarie 2017, tot la Winterthur, Romania a ocupat locul al treilea, dupa 24-25 cu Brazilia, 19-25 cu Elvetia si 30-26 cu Slovacia.La revenirea in tara, handbalistii romani vor intra in cantonament la Calarasi chiar in prima zi din 2018 si vor incepe antrenamentele pentru Trofeul Carpati. Pe 5 ianuarie vor avea loc partidele Tunisia - Portugalia (18,45) si Romania - Bahrain (21.05), iar pe 6 ianuarie se vor juca finala mica (18.45) si finala turneului (21.05).Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial din 2019 se va desfasura in perioada 11-13 ianuarie, la Bolzano (Italia). In grupa a treia, Romania va debuta contra Italiei, pe 11 ianuarie (20.00, ora Romaniei), in aceeasi zi avand loc si partida Ucraina - Insulele Feroe (17.30). Pe 12 ianuarie se vor juca partidele Romania - Feroe (17.30) si Italia - Ucraina (20.00). Ultimele partide vor avea loc pe 13 ianuarie, Romania - Ucraina (19.15) si Italia - Feroe (21.45). Doar castigatoarele celor sase grupe preliminare vor juca in iunie 2018 in play-off-ul pentru turneul final din Germania si Danemarca.