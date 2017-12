Handbal: Melinda Geiger, noua jucatoare a echipei Siofok KC (Ungaria)

La doar trei zile dupa despartirea de Brest, Melinda Geiger, inter dreapta in nationala Romaniei, a semnat in prima liga din Ungaria, cu Siofok KC.Geiger s-a antrenat deja cu noua echipa si va debuta in partida cu Vac, chiar in ultima zi din an.La Siofok mai joaca doua componente ale nationalei Romaniei, Gabriela Perianu si Denisa Dedu.Melinda Geiger, care a participat la Campionatul Mondial din aceasta luna, a mai evoluat in cariera la HCM Baia Mare, Oltchim Ramnicu Valcea si Thuringer HC.Cu echipa Romaniei a castigat medaliile de bronz la Campionatul European din 2010 si la Campionatul Mondial din 2015.