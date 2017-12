Enes Kanter dupa ce un procuror turc a cerut condamnarea sa la inchisoare: "Atata tot? Doar patru ani?"

Baschetbalistul echipei New York Knicks, Enes Kanter, a reactionat ironic dupa ce a aflat ca un procuror turc a cerut in cazul sau o condamnare de pana la patru ani de inchisoare: "Atata tot? Doar patru ani?", potrivit news.ro.

Potrivit New York Post, Kanter a precizat ca prin declaratiile pe care le face impotriva regimului lui Recep Tayyip Erdogan incearca sa ii reprezinta pe toti cei care au de suferit in Turcia. "Incerc sa fiu vocea tuturor acelor oameni nevinovati. Jurnalisti, oameni nevinovati incarcerati, care sunt torturati, rapiti, ucisi", a afirmat sportivul.

Un procuror turc a cerut, miercuri, pana la patru ani de inchisoare impotriva lui Enes Kanter, jucatorul de la New York Knicks, pentru mesaje insultatoare la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan.

Parchetul din Istanbul a incheiat un act de acuzare in care cere intre un an si doua luni de inchisoare si patru ani si opt luni de inchisoare impotriva lui Enes Kanter. Pivotul este acuzat de injurii contra statutului turc intr-o serie de mesaje postate in 2016 pe Twitter. Kanter locuieste in SUA si va fi judecat in absenta.

La 26 mai, procurorii din Istanbul au emis un mandat de arestare a baschetbalistului turc, care evolua atunci la Oklahoma City Thunder, acuzat de "apartenenta la o organizatie terorista".

Kanter, in varsta de 25 de ani, este un sustinator al lui Fethullah Gulen si un critic al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, despre care a spus ca este un "dictator" si pe care l-a numit "Hitler-ul secolului nostru".

Baschetbalistul nu a putut intra la 20 mai in Romania, unde avea programata participarea la mai multe evenimente, din cauza ca Turcia i-a anulat pasaportul, invocand vederile sale politice. Kanter a anuntat pe Twitter ca a fost oprit de Politie pe Aeroportul Otopeni sa intre in Romania.

Enes Kanter a spus, dupa revenirea in SUA, ca primeste in fiecare zi amenintari cu moartea, majoritatea pe retelele de socializare, si ca nu poate tine legatura cu familia sa, deoarece ar pune-o in pericol.