Preliminarii CE 2018, Handbal (f): Meciul Romania - Rusia se va juca la BT Arena din Cluj, pe 25 martie

Nationala Romaniei este liderul grupei 4, dupa primele doua meciuri, in care a invins Austria, cu 36-25, si Portugalia, cu 32-16.Tricolorele vor disputa al treilea meci in 21 sau 22 martie, in deplasare, cu Rusia, dupa care va primi vizita campioanei olimpice din 2016 la BT Arena, din Cluj-Napoca, in 25 martie.In ultimele doua dispute din grupa 4, Romania va juca in deplasare, cu Austria (30-31 mai) si cu Portugalia, pe teren propriu (2-3 iunie), gazda ultimei partide nefiind inca stabilita.Inaintea etapelor 3 si 4, Romania si Rusia se afla pe primele doua locuri, cu cate 4 puncte, urmate de Austria 2 si Portugalia 0 puncte.Primele doua clasate din cele sapte grupe preliminare si o echipa de pe locul 3 cu cea mai buna linie de clasament se vor califica la turneul final Campionatului European, programat in Franta, intre 29 noiembrie - 16 decembrie 2018.La ultima editie a Campionatului European, in 2016, Romania s-a clasat pe locul 5, titlul continental revenind Norvegiei.Campionatul European din 2018 va avea loc in Franta, a carei echipa a castigat in aceasta luna titlul mondial la CM din Germania.