Liga Campionilor, handbal (f): CSM Bucuresti, debut cu Gyor ETO, detinatoarea trofeului

CSM Bucuresti a castigat grupa preliminara A, cu 10 puncte, la fel ca Gyor ETO, in grupa B, ambele mergand mai departe cu cate 6 puncte. Cele doua formatii se vor duela chiar in meciul de debut din grupa principala 1, in care s-au mai calificat Rostov-Don cu 4 puncte, NFH - 4, Krim - 2, FCM - 2.Meciurile incep in luna ianuarie, dupa desfasurarea Campionatului Mondial din decembrie, iar programul campioanei Romaniei este urmatorul: CSM Bucuresti ¬ Gyor ETO, FC Midtjylland - CSM Bucuresti, CSM Bucuresti - Rostov-Don, Gyor ETO - CSM Bucuresti, CSM Bucuresti - FCM, Rostov-Don - CSM Bucuresti.In grupa principala 2 s-au calificat primele trei clasate din grupele preliminare C si D, componenta fiind urmatoarea: HC Vardar 8, Metz Handball 6, FTC Budapesta 4, Buducnost 4, SG BBM 2, Thuringer HC 0 puncte. La Buducnost joaca si internationala tricolora Cristina Laslo.In grupele principale se va incepe cu punctajele acumulate din disputele cu celelalte echipe calificate din fiecare grupa preliminara.In grupa preliminara A, CSM Bucuresti a obtinut urmatoarele rezultate: 30-18 si 33-30 cu Krim, 34-23 si 34-22 cu Vistal, 22-25 si 39-26 cu Nykobing.Obiectivul campioanei Romaniei in actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.In sezonul 2016-2017, CSM Bucuresti s-a clasat pe locul 3 (38-33 cu HC Vardar) la Turneul Final Four de la Budapesta, in timp ce Gyor ETO a invins in finala pe Buducnost, cu 26-20.