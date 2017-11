Liga Campionilor, handbal (f): CSM Bucuresti - Vistal Gdynia 34-22/ Campioana Romaniei incheie pe primul loc in Grupa A

Principalele marcatoare ale partidei cu Vistal au fost Hagman 5 goluri, Curea 5, pentru CSM, respectiv Zuch 4 si Janiszewska 4 reusite, pentru poloneze.Rezultatele anterioare ale CSM Bucuresti in grupa A sunt: 30-18 si 33-30 cu Krim, 34-23 cu Vistal, 22-25 si 39-26 cu Nykobing. CSM incheie cu 10 puncte, pe locul 1 in grupa A.Tot duminica, Nykobing FH a invins-o pe Krim Ljabljana, scor 28-26, si a incheiat pe locul doi in grupa. Ambele echipe sunt calificate si ele in grupa principala 1, in care CSM va porni cu 6 puncte acumulate in disputele din grupa preliminara A.Cele trei formatii vor juca in compania echipelor Gyor ETO, Rostov-Don si FC Midtjylland, calificate din grupa B, incepand din luna ianuarie.1. CSM Bucuresti 10 puncte (192 goluri inscrise - 144 goluri primite)2. Nykobing 8 (168 - 163)3. Krim 6 (159 - 158)4. Vistal Gdynia 0 (135 - 189)Obiectivul campioanei Romaniei in actuala stagiune este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.Gyor (10 puncte), Rostov-Don (8), FCM (6) - grupa B, HC Vardar (12), FTC Budapesta (8), Thuringer HC (2) - grupa C, Metz Handball (10), Buducnost (6), SG BBM Bietigheim (6) - grupa D.In grupele principale se va incepe cu punctajele acumulate din disputele cu celelalte echipe calificate din fiecare grupa preliminara.Astfel, in grupa principala 1 vor evolua echipele CSM Bucuresti, Gyor ETO, NFH, Rostov-Don, Krim, FCM, iar in grupa 2, HC Vardar, Metz Handball, FTC Budapesta, Buducnost, SG BBM, Thuringer HC.