Rugby: Romania - Samoa 17-13, intr-un meci test la Bucuresti

In fata a 6.000 de spectatori, cele doua nationale, angrenate in procesul de calificare la Cupa Mondiala din 2019 din Japonia, s-au intalnit pentru a doua oara, prima intalnire, din 1989, incheindu-se tot cu victoria ''Stejarilor'' cu 32-24.Prima parte a intalnirii a fost una echilibrata, cu un joc de uzura care a pus la incercare, pe rand, defensiva ambelor echipe, dar si cu faze ofensive electrizante in cele doua sensuri.Oaspetii au intrat in joc in forta, mobilizati probabil si de dansul ''razboinic'' Siva Tau pe care l-au executat inainte de fluierul de start al meciului, si in minutul 5 au ratat, prin Tim Nanai Williams, o lovitura de penalitate.''Stejarii'' au reusit sa tempereze atacurile samoanilor, iar in minutul 17, Florin Vlaicu a deschis scorul dintr-o lovitura de penalitate, ratand o alta in minutul 22, dar jucatorii din Pacific au egalat, prin acelasi procedeu, in minutul 35, prin Nanai Williams.Scorul la pauza a fost insa 10-3 pentru oaspeti care au izbutit un eseu, in minutul 38, la capatul unui mol rulant extrem de percutant, transformat de acelasi Williams.Mitanul secund a fost de-a dreptul dramatic, samoanii incercand sa se desprinda pe tabela de marcaj, romanii fortand egalarea si intoarcerea rezultatului.In minutul 42, Florin Vlaicu a ratat o noua lovitura de penalitate, ceea ce nu s-a intamplat cu adversarii tricolorilor care in minutul 49, tot prin Nanai Williams, au mai pus 3 puncte pe tabela.''Stejarii'' au luat cu asalt terenul jucatorilor din Pacific, izbindu-se insa de o aparare foarte solida si agresiva, dandu-se placaje dure si de-o parte si de alta.Cu toate acestea, in minutul 58, dupa un efort colectiv la capatul unei faze prelungite de atac Andrei Radoi a izbutit primul eseu al romanilor, transformat de Vlaicu, diferenta reducandu-se la trei puncte. Acelasi Vlaicu a trecut pe langa egalare in minutul 65 cand a ratat o a treia lovitura de pedeapsa, ca peste alte 8 minute, incurajati frenetic din tribune, romanii sa reuseasca eseul victoriei prin Ionel Badiu, transformat de Vlaicu.Romania a castigat astfel cu 17-13 si asteapta cu incredere confruntarea de saptamana viitoare cu Tonga, o victorie putand urca nationala antrenata de galezul Lynn Howells pe locul 13 in ierarhia mondiala, in prezent romanii fiind pe 15.Inaintea debutului partidei de sambata a fost tinut un minut de reculegere in memoria medicului echipei Romaniei, Octavian Campian, care a incetat din viata vineri dimineata, la doar 41 de ani.Romania: 1. Mihaita Lazar (Castres), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Johann Van Heerden (CSM Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Andrei Gorcioaia (Massy), 7. Mihai Macovei (capitan; Colomiers), 8. Stelian Burcea (CSM Bucuresti), 9.Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11. Ionut Dumitru (CSA Steaua), 12. Sione Fakaosilea (CSM Stiinta Baia Mare), 13. Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14. Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Marius Simionescu (Timisoara Saracens).Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Ionel Badiu (Timisoara Saracens), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Ionut Muresan (Timisoara Saracens), 20. Vlad Nistor (Albi), 21. Tudorel Bratu (CS Dinamo), 22. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 23. Robert Neagu (CSA Steaua).Samoa: 1. Jordan Lay (Steamers), 2. Motu Matu'u (Gloucester), 3. Donald Brighouse (Otago), 4. Faatiga Lemalu (Saracens), 5. Chris Vui (capitan; Bristol), 6. Piula Faasalele (Toulouse), 7. Jack Lam (Bristol), 8. Ofisa Treviranus (London Irish), 9. Dwayne Polataivao (Northcote), 10. Tim Nanai Williams (Chiefs), 11. David Lemi (Bristol), 12. Reynold Lee-Lo (Cardiff Blues), 13. Kieron Fonotia (Ospreys), 14. Paul Perez (VC) (Toulouse), 15. AhSee Tuala (Northampton).Rezerve: 16. Manu Leiataua (Bayonne), 17. James Lay (Bay of Plenty), 18. Hisa Sasagi (Otago), 19. Brandon Nansen (North Harbour), 20.Maurie Faasavalu (Oyonnax), 21. Melani Matavao (Aana Chiefs), 22. JJ Taulagi (Exeter), 23. Alapati Leiua (Exeter).