Dinamo Bucuresti, a saptea infrangere in Liga Campionilor la handbal masculin

Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a fost invinsa joi, in deplasare, de formatia slovena Gorenje Velenje, cu scorul de 33-29 (17-15), in cea de-a opta partida din grupa C a Ligii Campionilor. Dinamo ramane pe ultimul loc cu doar 2 puncte si cursa ratata spre optimile de finala, potrivit news.ro.



Pentru Dinamo au marcat Mocanu 7 goluri, Sandru 7, Komogorov 6, A. Esteki 4, Descat 2, Bera 2, Mironescu 1, iar de la gazde s-au remarcat Medved 8 si Brumen 6 reusite.

Din lotul dinamovist au absentat din motive obiective jucatorii Gayduchenko, Savenco si portarul Irimus.

Tot joi mai este programat in grupa C meciul dintre Kadetten si Ademar Leon, iar ultima confruntare a etapei va avea loc duminica, intre Skjern Handbold si Elverum Handball.

Anterior, Dinamo a obtinut urmatoarele rezultate: 28-39 (11-19) si 23-36 (8-18) cu Skjern, 26-27 (10-9) cu RK Gorenje Velenje, 29-28 (14-12) cu Kadetten Schafhausen, 32-40 (15-19) cu Elverum Handball, 24-28 (13-17) si 29-32 (15-18) cu Ademar Leon.

In urmatoarea partida, Dinamo va juca pe teren propriu, cu Elverum Handball,in 26 noiembrie.

Meciurile din grupa C se vor incheie in 3 decembrie.

In grupele A si B ale Ligii Campionilor evolueaza cate opt echipe cu ranking superior in ierarhia continentala, in timp ce din grupele C si D, inferioare valoric, primele doua clasate vor juca incrucisat pentru doar doua locuri in optimi.

In sezonul trecut, Dinamo a jucat de asemenea in grupele Ligii Campionilor, dar nu a obtinut calificarea in optimile de finala.