Niculescu s-a impus, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 11 minute de joc.Monica Niculescu, in varsta de 30 de ani, a reusit sa obtina al patrulea titlu al carierei la simplu, dupa cele castigate in 2013 la Florianopolis, in 2014 la Guangzhou si in 2016 la Luxembourg.Premiul pentru castigatoare este de 16.129 de euro si 160 de puncte WTA.